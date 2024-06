Grootmeester Tan Zhongyi Wint 2024 Cairns Cup en $50,000 Prijs in Saint Louis

Toernooifavoriet Grootmeester (GM) Tan Zhongyi werd op zaterdag 22 juni gekroond tot winnaar van de 2024 Cairns Cup en nam een prijs van $50,000 mee naar huis. Gecreëerd en georganiseerd door de Saint Louis Chess Club, is de Cairns Cup een van ’s werelds toonaangevende vrouwentoernooien.

“Hoewel het er soepel uitzag voor mij, was het proces eigenlijk moeilijker dan het leek, maar ik wist dat ik een grotere kans had om te winnen. Vanaf hier wil ik blijven spelen en verbeteren. Ik weet dat het veel tijd en werk zal kosten, maar dat is de richting waarin ik ga,” zei Zhongyi.

GM Anna Muzychuk sloot af met een hoogtepunt door IM Alice Lee te verslaan en won $40,000. Zij werd gevolgd door een vierwegs gelijkspel voor de derde plaats tussen GM’s Alexandra Kosteniuk, Harika Dronavalli, Nana Dzagnidze en Mariya Muzychuk. Elk zal een uitbetaling van $19,000 ontvangen voor de derde tot zesde plaatsen.

De eindstand van de Cairns Cup is als volgt:

PLAATS NAAM FEDERATIE PRIJZENGELD 1 GM Tan Zhongyi CHN $50,000 2 GM Anna Muzychuk UKR $40,000 T-3 GM Alexandra Kosteniuk SIU $19,000 T-3 GM Harika Dronavalli IND $19,000 T-3 GM Nana Dzagnidze GEO $19,000 T-3 GM Mariya Muzychuk UKR $19,000 T-7 IM Alice Lee USA $9,500 T-7 GM Irina Krush USA $9,500 9 GM Elisabeth Paehtz GER $8,000 10 IM Anna Zatonskih USA $7,000

Opgericht in 2019, werd de Cairns Cup gecreëerd door de Saint Louis Chess Club om een competitief toernooi te bieden voor elite vrouwelijke spelers. Aangezien het toepasselijk genoemd is naar de meisjesnaam van Saint Louis Chess Club mede-oprichter Dr. Jeanne Cairns Sinquefield, bood de 2024 Cairns Cup een veld van tien topspeelsters uit de hele wereld die streden om een prijzengeld van $200,000 tijdens het round-robin toernooi dat werd gehouden in de World Chess Hall of Fame van 13 tot 22 juni 2024.

Om alle actie van de 2024 Cairns Cup-uitzending opnieuw te bekijken, bezoek uschesschamps.com. Het volgende toernooi is de tweede etappe van de Grand Chess Tour, de Superbet Romania Chess Classic, die plaatsvindt van 25 juni tot 5 juli in Boekarest, Roemenië. Stem dagelijks af op liveverslagen vanaf 7:20 AM CDT op de Twitch- en YouTube-kanalen van de STLChessClub.

Doorbreken van Genderbarrières: Nieuwe Prijs Om Meer Amerikaanse Vrouwelijke Grootmeesters te Ontwikkelen

Tijdens de Cairns Cup kondigde Saint Louis Chess Club mede-oprichter Dr. Jeanne Cairns Sinquefield een nieuwe vrouwen schaakinitiatief aan, de Cairns Chess Queens Award, een nieuwe prijs om meer Amerikaanse vrouwelijke schakers aan te moedigen om GM te worden. Vanaf 4 juli 2024 zal de Saint Louis Chess Club $100,000 toekennen aan maximaal vijf spelers over de komende vijf jaar die de titel van GM behalen.

Ongeveer slechts twee procent van de meer dan 2,000 schakers die wereldwijd de titel GM hebben behaald, zijn vrouwen en er is slechts één Amerikaanse vrouwelijke schaker die ooit de titel van GM heeft behaald.

“Wereldwijd zijn er slechts 42 vrouwelijke GM’s, terwijl er momenteel meer dan 2,000 mannelijke GM’s zijn. Slechts 16 landen hebben een vrouwelijke GM ontwikkeld en de Verenigde Staten heeft slechts één actieve vrouwelijke GM,” zei Dr. Cairns. “We kunnen het beter doen! We dagen de rest van de wereld uit om soortgelijke programma’s te overwegen om hun spelers te ontwikkelen zodat we de volgende generatie competitieve vrouwelijke spelers en leiders in het schaken kunnen creëren.”

Met terugwerkende kracht heeft de Saint Louis Chess Club de eerste Cairns Chess Queens Award voor uitzonderlijke prestaties toegekend aan GM Irina Krush uit Brooklyn, die de eerste en enige vrouwelijke speler werd die de rang van GM behaalde terwijl ze voor de VS speelde. Krush is een achtvoudig Amerikaans vrouwenkampioen.

“Ik ben blij met de creatie van de Cairns Chess Queens Award”, zei GM Maurice Ashley, die het idee voor de prijs voorstelde. “De prijs zal dienen als een belangrijk instrument om de meest getalenteerde Amerikaanse vrouwelijke schakers te blijven ontwikkelen en aanmoedigen om standvastig te blijven in de zoektocht naar het bereiken van de GM-titel.”