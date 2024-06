Grandslamtoernooi

Het derde grote kampioenschap van het jaar voor mannen, het U.S. Open, keert terug naar een meesterwerk van Donald Ross in North Carolina, Pinehurst No. 2.

Brutale draadgras wacht op degenen die met de driver ver naast de fairway slaan. Bliksemsnelle, kroonsvormige puttingoppervlakken maken het tot een unieke en martelende test. De natuurlijke gebieden op No. 2 zijn zichtbaar rijper geworden in het decennium sinds de wereldtop hier samenkwam voor de back-to-back weken van het U.S. Open en Women’s Open in 2014. Misschien is de enige ster die gegarandeerd Scottie Scheffler deze week zal overstralen, de golfbaan zelf.

Hier zijn de belangrijkste cijfers en aantekeningen die je moet weten voorafgaand aan het 1.000ste USGA-kampioenschap ooit gespeeld – het U.S. Open 2024.

1. Dit is de vierde U.S. Open op Pinehurst No. 2

Het is de tweede sinds een uitgebreide restauratie door Bill Coore en Ben Crenshaw begin vorig decennium. In 2014 spurtte Martin Kaymer de eerste twee rondes vooruit, met een record voor de 36 holes van het Open (130) en een evenaring van de grootste voorsprong na de tweede ronde (6 slagen). Terwijl Kaymer met acht slagen won, eindigden 10 spelers de week tussen 1-under en 2-over, waaronder Rickie Fowler (T2), Brooks Koepka (T4), Dustin Johnson (T4), Jason Day (T4), Henrik Stenson (T4) en Adam Scott (T9).

Hoewel de fairways toegankelijk zijn (het veld raakte ze 70 procent van de tijd in ’14), is de straf voor een afwijkende drive bij Pinehurst enorm. Spelers die de fairway vanaf de tee raakten in het U.S. Open 2014, vonden daarna 66 procent van de tijd de green in regulation. Na een gemiste fairway daalde dat percentage tot onder de 38 procent. Elk van de drie vorige U.S. Open-winnaars hier stond in de top 10 van het veld die week in percentage van fairways geraakt.

In elk van de vorige drie Opens gehouden op Pinehurst No. 2, redde het veld minder dan 50 procent van de tijd. Spel rondom de greens is bijna altijd belangrijker tijdens een uitgebreide test zoals het U.S. Open. Volledige strokes gained-gegevens zijn beschikbaar voor dit kampioenschap sinds 2017. In die periode hebben spelers die in de top vijf eindigden, 19,5 procent van hun totale slagen gewonnen met schoten rond de greens. In alle andere PGA Tour-evenementen in die periode is dat percentage slechts 12,6 procent.

Het putten op deze ‘omgekeerde cornflakeskom greens’ is ook geen pretje. Volgens de traditionele metric van putts per green in regulation was Pinehurst in elk van de seizoenen van de PGA Tour 1999, 2005 en 2014 ofwel de moeilijkste of op een na moeilijkste baan om te putten. Tien jaar geleden converteerde het veld hun birdie-mogelijkheden slechts 20,6 procent van de tijd, een sterke daling ten opzichte van het seizoensgemiddelde (28,5 procent).

2. Nog een week, nog een superlatief voor Scottie Scheffler

Scheffler’s overwinning op het Memorial Tournament vorige week was zijn vijfde van het seizoen 2024, het snelste dat een speler vijf PGA Tour-overwinningen in een kalenderjaar heeft behaald sinds Tom Watson in 1980. Scheffler is slechts de tweede speler sinds 1950 die een U.S. Open ingaat met minstens vijf PGA Tour-overwinningen dat seizoen, inclusief een major. Arnold Palmer deed het twee keer – toen hij won op Cherry Hills in 1960 en twee jaar later toen hij verloor in een play-off tegen Jack Nicklaus op Oakmont.

Scheffler’s afstandscontrole met zijn ijzers is dit jaar bewonderenswaardig. Hij leidt alle spelers in gemiddelde nabijheid tot de hole, met bijna vier-en-een-halve voet dichter dan het tourgemiddelde. Hij is niet alleen de beste van 150-175 yards (21-6), hij is ook de beste met een wedge in zijn hand (Eerste van 50-125).

Een van de minder geprezen aspecten van Scheffler’s grootheid is zijn vermogen om fouten te vermijden, een van de kenmerken van een U.S. Open-opstelling. Dit seizoen, na het raken van een fairway op een par 4 of 5, heeft Scheffler daarna slechts 5,1 procent van de tijd bogey gemaakt, het laagste percentage van alle spelers op de PGA Tour. Scheffler staat 153-under-par in die situaties dit seizoen, 25 slagen beter dan elke andere speler. Succes, iedereen.

3. Xander Schauffele’s indrukwekkende consistentie

Weinig spelers in de moderne geschiedenis zijn zo consequent goed geweest op het U.S. Open zonder het te winnen als regerend PGA-kampioen Xander Schauffele. Schauffele is niet alleen de enige speler die de afgelopen zeven jaar in de top 15 van het U.S. Open eindigde, hij is ook de eerste speler die zijn U.S. Open-carrière begon met zeven top 15’s op rij sinds Bobby Jones. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben alleen Jack Nicklaus (12) en Sam Snead (9) een langere reeks dan Schauffele op enig moment in hun carrières.