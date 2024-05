Nieuwe Hoofdcoach Chelsea: Club Hoopt Binnen Enkele Dagen Mauricio Pochettino’s Opvolger Aan te Stellen

Chelsea heeft een lijst van kandidaten opgesteld voor de positie van nieuwe hoofdcoach en hoopt binnen enkele dagen een beslissing te nemen.

Eigenaren Clearlake Capital en Todd Boehly zijn op zoek naar hun derde vaste manager in twee jaar tijd, nadat Mauricio Pochettino op dinsdagavond in onderling overleg vertrok.

De zoektocht naar Pochettino’s vervanger zal worden toevertrouwd aan co-sporting directors Laurence Stewart en Paul Winstanley — het duo dat het reviewproces leidde over de prestaties van de Argentijnse coach in het seizoen 2023/24.

Het plan is om een opkomende, progressieve jonge hoofdcoach aan te stellen die kan groeien met deze groep spelers en een speelstijl kan ontwikkelen over meerdere jaren.

Er is bewondering voor Kieran McKenna, die Ipswich Town van League One naar de Premier League bracht met opeenvolgende promoties en een team dat vloeiend, aanvallend voetbal speelt.

Enzo Maresca, die Leicester City bij de eerste poging terug naar de hoogste klasse bracht, en Brentford’s Thomas Frank zijn ook besproken.

Vertrek van Mauricio Pochettino ondermijnt Chelsea’s langetermijnplan

“Ik kan mezelf hier voor een lange periode zien,” vertelde Frank vanmorgen aan The Athletic.

“Kan ik hier nog zeven jaar blijven? Ik weet het niet en dat betekent niet dat ik niet van Brentford houd, het is gewoon: wil ik iets anders proberen?

“Maar ik ben me er zeer van bewust dat het gras in de tuin naast de deur niet groener is, zelfs als het er zo uitziet. Dan ga je naar binnen, kijk je van dichtbij en zie je dat er veel onkruid in het gras zit.”

De prestaties van Sebastian Hoeness bij VfB Stuttgart hebben de aandacht getrokken van eliteclubs, maar het overtuigen van de 42-jarige om de Bundesliga-club te verlaten, kan een uitdaging zijn.

Vincent Kompany van Burnley was vorige zomer een sterke kandidaat voor Pochettino’s aanstelling en die interesse blijft bestaan — hoewel het onwaarschijnlijk is dat dit deze keer verder wordt ontwikkeld.

De onlangs vertrokken hoofdcoach van Brighton, Roberto de Zerbi, wordt beschouwd als een onwaarschijnlijke kandidaat, maar kan niet volledig worden uitgesloten.

Suggesties dat voormalige hoofdcoaches zoals Thomas Tuchel, Antonio Conte of Jose Mourinho zouden kunnen terugkeren, zijn misplaatst.