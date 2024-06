Robert MacIntyre wint eerste PGA Tour-evenement met zijn vader als caddie

De meeste ouders zouden alles doen om op de eerste rij te zitten bij het succes van hun kind, maar toekijken was niet genoeg voor de vader van Robert MacIntyre.

Toen zijn zoon zondag zijn eerste PGA Tour-titel binnenhaalde op de RBC Canadian Open, werd Dougie MacIntyre – hoofdgreenkeeper van de Glencruitten Golf Club in Oban, Schotland – tegelijkertijd een PGA Tour-winnende caddie.

Op het laatste moment had de 27-jarige MacIntyre zijn vader ingeschakeld om de tas te dragen. Hij overwon een nerveus begin en een groep achtervolgers om met één slag verschil te winnen bij de Hamilton Golf and Country Club in Ontario.

Dit was pas de vijfde overwinning door een Schot op de PGA Tour sinds 1940 en de eerste sinds Martin Laird in 2020. MacIntyre verdiende hiermee $1,69 miljoen aan prijzengeld, het grootste bedrag ooit gewonnen door een Schotse golfer in een enkel evenement. Dit was genoeg om de hypotheek van zijn ouders af te lossen, een doel dat de nieuwe kampioen zich had gesteld.

Vader en zoon barstten in tranen uit terwijl ze het gewicht van hun prestatie op de 18e green ervoeren.

“Ik huil van vreugde, maar ik lach omdat ik niet dacht dat dit mogelijk was,” vertelde MacIntyre, een eerste keer winnaar van de PGA Tour in zijn 45e poging, aan CBS Sports.

“Ik liep naar de laatste hole en mijn vader probeerde me te vertellen me te concentreren en soepel te zwaaien omdat ik zaterdag te snel ging, maar in mijn hoofd luisterde ik niet naar hem – ik wilde dit voor mijn vader winnen.

“Dit is de man die me het golfspel heeft geleerd en ik kan niet geloven dat ik dit met hem aan mijn zijde heb bereikt. Dit betekent alles voor mij, mijn familie, mijn vriendin, mijn team.”

Heimwee

De tweevoudig winnaar van de Europese Tour, MacIntyre, had sinds zijn triomf op zijn Ryder Cup-debuut afgelopen oktober verschillende caddies gehad. Vorige week beëindigde hij de samenwerking met zijn laatste caddie, Scott Carmichael, na het missen van de cut bij de Charles Schwab Challenge.

Na de euforie van de overwinning met Team Europa in Rome, kende hij een wisselvallig begin van 2024.

Hoewel er uitstekende prestaties waren, waaronder een gedeelde achtste plaats op het PGA Championship vorige maand, miste MacIntyre de cut bij zeven evenementen en had hij openlijk gesproken over zijn moeilijkheden om zich aan te passen aan zijn eerste volledige seizoen op tour in de VS.

“Ik had het moeilijk,” vertelde MacIntyre zondag aan verslaggevers. “Mijn vriendin en ik genoten niet van de levensstijl in Orlando, Amerika, waarvan we dachten dat het mijn golf zou verbeteren.

“Het brengt me tot rust om weer thuis te zijn. Ik kan tijd doorbrengen met de jongens, een paar biertjes drinken, en ze behandelen me gewoon als Bob … Ik word niet gezien als Bob MacIntyre de golfer, maar als Bob MacIntyre, een van de jongens.”

MacIntyre, die heimwee had, ging in april terug naar Oban en pakte zijn clubs slechts twee keer op tijdens het drie weken durende bezoek. Na een reeks afzeggingen van caddies vorige zaterdag, dacht hij weer aan thuis en aan een oude mantra: “Als je twijfelt, bel je vader.”

Natuurlijk antwoordde MacIntyre senior – die onmiddellijk terugkeert naar zijn taken als greenkeeper.

“Het is ongelooflijk. Ik ben een grasmaaier, geen caddie,” zei de 59-jarige MacIntyre, terwijl hij zijn tranen wegveegde, aan CBS Sports.

“Vorige zaterdagavond zat ik thuis op de bank en dacht ik: ‘Kan ik mijn werk hier verlaten? Ik heb het druk.’ Om acht uur de volgende ochtend zat ik in het vliegtuig hierheen en wow.”