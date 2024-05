Voormalig NextGenATP Kampioen Medjedovic boekt vooruitgang in Rome

De Servische qualifier Hamad Medjedovic heeft op donderdag een overwinning behaald tijdens zijn debuut op de Internazionali BNL d’Italia. Hij versloeg de Australiër Alexei Popyrin met 6-3, 6-2 en bereikte zo de tweede ronde in Rome.

Medjedovic, die in 2023 de Next Gen ATP Finals, gepresenteerd door PIF, won, kampte aan het begin van dit seizoen met ziekte, maar heeft de afgelopen weken weer bijna zijn topvorm bereikt. Nadat hij zich ook door de kwalificatierondes in Madrid had geslagen, lijkt zijn spel steeds meer kracht te krijgen.

In zijn eerste ontmoeting met Popyrin bij de Lexus ATP Head2Head, domineerde de 20-jarige Medjedovic het spel met zijn krachtige slagen. Hij won maar liefst 88 procent (21 van de 24) van zijn eerste servicepunten, blijkt uit de statistieken van Infosys ATP, en behaalde de overwinning na 76 minuten. Zijn volgende tegenstander zal Alejandro Davidovich Fokina zijn.

Op de tweede dag van het ATP Masters 1000-toernooi op gravel boekten ook Dominik Koepfer, Jaume Munar en Thiago Seyboth Wild overwinningen in twee sets.

Koepfer versloeg de Italiaanse wildcard Andrea Vavassori met 6-4, 6-3, terwijl Munar Rinky Hijikata met 6-4, 7-5 versloeg. Seyboth Wild, die vorig jaar Daniil Medvedev versloeg op Roland Garros, won van de Franse qualifier Gregoire Barrere met 6-4, 6-2.

Deze prestaties benadrukken niet alleen de kracht en het doorzettingsvermogen van deze jonge spelers, maar ook de onvoorspelbaarheid en opwinding die kenmerkend zijn voor graveltoernooien. Met spelers die op zoek zijn naar vorm en momentum, blijft de Internazionali BNL d’Italia een cruciaal toneel voor de ontwikkeling van de volgende generatie tennissterren.