Nieuwe opzet Champions League zorgt voor meer doelpunten en grotere uitslagen

Na een enerverende laatste speelronde op woensdag is de eerste editie van de vernieuwde Champions League-groepsfase met 36 teams ten einde gekomen.

Hier is een overzicht van enkele opvallende cijfers die het verhaal van dit eerste seizoen in de nieuwe opzet vertellen:

144

Het aantal wedstrijden in de groepsfase met 36 teams, een flinke toename ten opzichte van de 96 wedstrijden in de vorige opzet met 32 teams.

3,27

Het gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd in het nieuwe format, een stijging ten opzichte van de 3,09 per wedstrijd in de groepsfase van vorig seizoen.

9

Robert Lewandowski van Barcelona en Serhou Guirassy van Borussia Dortmund delen de topscorerstitel met elk negen doelpunten.

28

Het aantal doelpunten dat Barcelona scoorde, zes meer dan enig ander team in de groepsfase. Ter vergelijking: Manchester City kwam vorig seizoen in hun hele Champions League-campagne, inclusief de knock-outfase, tot 28 doelpunten.

7

De zegereeks van Liverpool kwam ten einde na zeven overwinningen. De Engelse club verloor met 3-2 bij PSV Eindhoven, waardoor er geen ongeslagen teams meer overbleven. Vorig seizoen plaatsten zes clubs zich ongeslagen voor de knock-outfase.

23

Het aantal wedstrijden dat met een verschil van vier doelpunten of meer werd gewonnen. Bayern München gaf het startschot voor deze trend met een 9-2 overwinning op Dinamo Zagreb op de openingsavond. Vorig seizoen eindigden slechts vier groepswedstrijden in een dergelijke uitslag. Het feit dat het doelsaldo dit jaar de primaire tiebreaker was, in tegenstelling tot vorig jaar, gaf sterke teams extra motivatie om grote uitslagen neer te zetten.

0

Het aantal teams uit Oost-Europa dat de knock-outfase wist te bereiken, ondanks de uitbreiding van het toernooi. Clubs uit Kroatië, Tsjechië, Servië, Slowakije en Oekraïne eindigden allemaal buiten de top 24. Dinamo Zagreb eindigde het dichtst bij de kwalificatie met een 25e plaats, maar miste de knock-outfase op basis van doelsaldo, ondanks een verrassende 2-1 overwinning op AC Milan. Sinds Shakhtar Donetsk in het seizoen 2017-18 heeft geen enkel Oost-Europees team meer in de knock-outfase van de Champions League gespeeld.