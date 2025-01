PSV, Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard domineren Elftal van de Week

In speelronde 8 van de Eredivisie zijn drie spelers van koploper PSV en drie van Go Ahead Eagles opgenomen in het Elftal van de Week. In het spelersklassement leidt Olivier Boscagli met een ruime voorsprong.

PSV moest zaterdagavond hard werken voor de overwinning tegen Sparta (2-1). De ploeg van Peter Bosz behaalde hiermee de achtste competitiezege op rij en heeft een comfortabele voorsprong opgebouwd nu de tweede interlandperiode van het seizoen aanbreekt. De overwinning op Sparta was vooral te danken aan de reddingen van Walter Benítez, het sterke spel van Olivier Boscagli en een fraaie goal van aanvoerder Luuk de Jong, die uitviel met een flinke hoofdwond.

Go Ahead Eagles kwam zondag tegen Heracles kort voor rust op achterstand, maar in de tweede helft draaide de ploeg van Paul Simonis de wedstrijd knap om en won met 4-1. Verdedigers Gerrit Nauber en Mats Deijl scoorden, waarna invaller Oliver Edvardsen in de slotfase nog twee assists gaf.

Ook Fortuna Sittard, dat zondagavond met 1-0 won van AZ, levert twee spelers aan het Elftal van de Week. Datzelfde geldt voor NAC Breda, dat zaterdagavond met 1-0 won van NEC dankzij een late vrije trap van Dominik Janosek. Dit gebeurde na een rode kaart voor Saná Fernandes, maar het 18-jarige talent, gehuurd van Lazio, was in de 69 minuten voor zijn onbesuisde tackle constant dreigend met zijn dribbels.

In het spelersklassement gaat Olivier Boscagli duidelijk aan kop met een gemiddelde beoordeling van 7,06 na acht wedstrijden. Hij heeft daarmee al een flinke voorsprong opgebouwd, maar er zijn uiteraard nog 26 speelrondes te gaan in de Eredivisie. De competitie wordt over twee weken hervat met AZ – PSV, waarbij de Alkmaarders al op elf punten achterstand kunnen worden gezet door de koploper.

Spelersklassement