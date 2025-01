Vier doelpunten voor VELO-aanvaller Starrenburg: “Dat gebeurt hooguit op de training”

VELO heeft afgelopen weekend een indrukwekkende overwinning geboekt in de eerste klasse. De ploeg uit Wateringen was oppermachtig tegen Wippolder en won met maar liefst 5-0. De absolute uitblinker was aanvaller Koen Starrenburg, die met vier doelpunten een groot aandeel had in de overwinning. “Dat is iets wat me hooguit eens op de training is overkomen,” reageerde de spits na afloop.

Terugkeer naar VELO

Starrenburg, 23 jaar oud, maakte afgelopen zomer de overstap terug naar VELO na een periode bij HBS. De aanvaller begon ooit zijn carrière in Wateringen en vond het nu het juiste moment om terug te keren. “Het voelde als thuiskomen,” aldus Starrenburg. “Ik heb hier altijd met veel plezier gespeeld en de sfeer binnen de club is geweldig. Toen de kans zich voordeed om terug te keren, hoefde ik daar niet lang over na te denken.”

Zijn terugkeer heeft zich direct uitbetaald. De aanvaller heeft al vroeg in het seizoen zijn waarde bewezen en was tegen Wippolder de grote man. Met vier treffers in één wedstrijd onderstreepte hij zijn kwaliteiten en liet hij zien waarom VELO hem graag terug wilde hebben.

Een wedstrijd om niet te vergeten

De wedstrijd tegen Wippolder begon met een sterk offensief van VELO. Al in de eerste minuten van de wedstrijd werd duidelijk dat de thuisploeg de bovenliggende partij was. Na een kwartier spelen opende Starrenburg de score met een bekeken schot in de verre hoek. Nog geen tien minuten later verdubbelde hij de voorsprong na een snelle combinatie in het strafschopgebied.

Wippolder probeerde nog terug te vechten, maar VELO bleef de wedstrijd domineren. Starrenburg maakte in de tweede helft zijn derde en vierde doelpunt, waarmee hij zijn ploeg definitief naar een ruime zege leidde. De 5-0 werd in de slotfase door een andere VELO-speler op het scorebord gezet, maar het was duidelijk dat Starrenburg de grote man van de middag was.

Blik op de toekomst

Met deze overtuigende overwinning zet VELO een belangrijke stap in het seizoen. De ploeg heeft de ambitie om bovenin mee te draaien en wedstrijden zoals deze geven vertrouwen. Starrenburg blijft bescheiden onder zijn prestatie, maar kijkt met veel enthousiasme vooruit: “Natuurlijk is het fantastisch om vier keer te scoren in een wedstrijd. Maar uiteindelijk draait het om het team en om het behalen van onze doelen. Hopelijk kunnen we deze lijn vasthouden en een succesvol seizoen draaien.”

VELO heeft met deze overwinning een sterk signaal afgegeven. Als de ploeg dit niveau weet vast te houden, kan het een mooie competitie worden voor de club uit Wateringen. En met een speler als Starrenburg in topvorm lijken er nog meer mooie wedstrijden in het verschiet.